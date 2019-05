#EqualGame, leggende nel nome della solidarietà

Prima dell’Ultimate Champions Tournament Uefa, le leggende della Champions hanno presenziato in Plaza Mayor allo splendido appuntamento inserito nell’Uefa Champions Festival. Nell’ambito della campagna #EqualGame, infatti, si è tenuta una partita tra persone con arti amputati dove i tifosi hanno avuto la possibilità di giocare con le stampelle. E nell’occasione non è mancata la partecipazione dei vari Figo, Roberto Carlos e Cafu, eterni fuoriclasse che si sono cimentati pure nella disciplina per non vedenti: iniziativa che ha permesso alle leggende in campo di abbracciare le disabilità verso la finale di Champions.