Tottenham – Liverpool è una finale inaspettata che chiude una stagione ricca di sorprese, soprattutto in Champions League. La squadra di Klopp è favorita, in virtù di una superiorità imposta in maniera evidente in campionato e di un percorso che ha mostrato una maturità maggiore rispetto alla scorsa stagione. Pochettino ha però dimostrato di poter risolvere, o quantomeno raddrizzare, anche le partite più complicate, assorbendo ogni tipo di imprevisto in una maniera propria dei grandi allenatori. Il Tottenham è una squadra solida, dall’identità definita e, novità di quest’anno, dallo spirito indomito. Tutte caratteristiche necessarie per mettere in difficoltà i favoriti nella gara secca per eccellenza.

Nell’ultima sfida di campionato, giocata il 31 marzo, abbiamo assistito a una partita a due facce. Il Liverpool ha dominato il primo tempo creando parecchi problemi alla difesa del Tottenham, ma nel secondo Pochettino è riuscito a riprendere in mano il controllo del possesso e rendere più pericolosa la sua squadra con un cambio di assetto. Diversi temi potranno riproporsi anche durante la finale di Madrid.

Come il Liverpool può mettere in crisi la difesa del Tottenham

Il modo in cui gli Spurs decideranno di affrontare la fase di non possesso sarà subito importante. Nell’ultima partita di Premier, aveva optato per un 5-3-2 combattivo e che consentiva scalate aggressive sugli esterni del Liverpool, considerati giustamente letali. Questo atteggiamento, però, è stato inefficace. Il Tottenham, nel corso della stagione, ha mostrato più volte di essere vulnerabile con una linea difensiva a 5, con i centrali difensivi che hanno spesso faticato nel garantirsi copertura a vicenda, finendo per generare una linea piatta che soffriva nel coprire la profondità alle sue spalle.

Anche contro il Liverpool questo aspetto si è fatto sentire, in particolar modo per l’interpretazione del ruolo di centravanti di Firmino. Il brasiliano è abile a danzare tra le linee, e con i centrocampisti del Tottenham impegnati nel consueto pressing in avanti, a doverlo prendere in consegna era spesso Vertonghen, rompendo la linea. Alle sue spalle, però, rimanevano buchi coperti male dai compagni, che potevano essere attaccati agevolmente dalla velocità di Salah e Mané.