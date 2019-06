Ce l’ha fatta, Jurgen Klopp, a laurearsi campione d’Europa. L’impresa era stata già sfiorata in più occasioni, col Borussia Dortmund e col Liverpool, ma si era sempre fermato a un passo dal traguardo. Non stavolta, però: i Reds hanno battuto il Tottenham in finale conquistando la sesta Champions League della propria storia. “È stata una notte incredibile, è stata una grande lotta da parte di entrambe le squadre. Sognavamo questa coppa. Non è stata la partita più bella del mondo, ma dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. I ragazzi meritano un successo simile per la stagione che hanno fatto, volevamo farlo anche per i tifosi” ha spiegato al termine della gara l’allenatore del Liverpool, intervistato in campo da Sky Sport.

Dedica speciale

Jurgen Klopp ha voluto dedicare questo trionfo a chi gli è stato più vicino e l’ha messo in condizione di vincere. “È per la mia famiglia seduta lì in alto. Loro ci sono sempre stati quando purtroppo non sono riuscito a vincere, hanno sofferto. La vittoria è per loro, ma anche per i miei allenatori, il mio staff, il presidente e i tifosi. Sono orgoglioso di questo club” ha concluso l’allenatore, prima di partecipare alla premiazione insieme alla squadra.