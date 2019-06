Il Liverpool è campione d’Europa per la sesta volta della sua storia. E Jurgen Klopp l’aveva detto. Dopo la finale persa il 26 maggio dello scorso anno contro il Real Madrid, l’allenatore tedesco si era fermato alle sei di mattina con alcuni tifosi del Liverpool. Il video era subito diventato virale sul web. Con una canzoncina che vale la pena riascoltare: abbracciato ad alcuni supporters, il senso era più o meno questo: "Abbiamo visto la Champions League, il Real ha avuto tutta la fortuna, ma noi non ci arrabbieremo e riporteremo la Coppa a Liverpool". A occhio e croce ha portato molto bene. Soprattutto dopo le due finali che aveva perso in passato alla guida dei Reds: quella di Europa League del 2016 e quella di Champions proprio dello scorso anno e la Premier League sfumata per un soffio (un punto dal City di Guardiola). Un anno e qualche giorno dopo, vederlo cantare così resta davvero uno spot: un modo di esorcizzare la sconfitta e guardare al futuro con un sorriso con grande sportività. A volte porta davvero bene.

I complimenti del grande assente

L’anno scorso due suoi errori avevano spianato la strada al Real Madrid. Il portiere (oggi al Besiktas) Loris Karius, che si era già complimentato dopo la fantastica rimonta di Anfield sul Barcellona, ha voluto esprimere tutto il suo affetto nei confronti dei suoi ex compagni di squadra. Congratulazioni Liverpool. Sono molto felice per tutti nel club e per i tifosi. Lo meritate".