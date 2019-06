Liverpool campione d'Europa per la sesta volta nella storia, ma Klopp l'aveva predetto tempo fa. L'anno scorso, alle sei di mattina, dopo la sconfitta con il Real Madrid in finale, l'allenatore si era fermato con alcuni tifosi dei Reds a cantare più o meno così: "Il Real ha avuto tutta la fortuna, ma noi non ci arrabbieremo e riporteremo la Coppa a Liverpool".

"Ve l'avevamo promesso"

Non solo ha avuto ragione, Champions League a Liverpool dopo 14 anni dall'ultima volta grazie al 2-0 contro il Tottenham, ma Jurgen Klopp si è fermato a cantare con gli stessi amici, stavolta con la coppa in mano. Stessi volti, ma stavolta le espressioni cambiano. Come le strofe: "Stiamo inviando saluti da Madrid, stasera abbiamo fatto il numero 6. Lo riportiamo a Liverpool, perché ve l'avevamo promesso!". Tutto torna.