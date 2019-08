Cristiano Ronaldo con Alessandro Alciato su Sky: "È un buon sorteggio, difficile come sempre. Ma sono molto fiducioso per la mia squadra. Non vedo l'ora. Sarà difficile, ma sono fiducioso. L'inizio della stagione? Siamo in un processo. In Champions League è sempre difficile. Ci sono tante squadre che vogliono vincere. E' sempre dura. Ma non vedo l'ora davvero, sono molto positivo. Faremo veramente bene in questa stagione"