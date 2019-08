L'attesa è finita, oggi prende forma la Champions League 2019/20 con i sorteggi della fase a gironi che si svolgeranno a Montecarlo alle 18:00. La Juventus, a caccia del trofeo con Cristiano Ronaldo, il Napoli del re di coppe Carlo Ancelotti, la debuttante Atalanta e l'Inter di Antonio Conte conosceranno oggi le loro avversarie, in un'edizione che si preannuncia come sempre ricca di emozioni e che potrete vivere sui canali di Sky Sport. Nel Principato di Monaco ci sarà anche CR7, candidato per il premio UEFA al miglior giocatore insieme a Messi e van Dijk.

Quando saranno i sorteggi dei gironi di Champions 2019-20

I sorteggi si terranno oggi giovedì 29 agosto 2019 alle ore 18.00 nel Principato di Monaco.

Dove vedere i sorteggi della Champions 2019-20

I sorteggi si possono vedere in diretta alle 17.45 su Sky Sport 24, Sky Sport Football e Sky Sport Collection con in studio Leo Di Bello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. I sorteggi possono essere seguiti anche in streaming su skysport.it e nel liveblog dedicato con la composizione dei gironi in tempo reale.

La procedura dei sorteggi

Le 26 squadre che si sono guadagnate la qualificazione diretta alla Champions League 2019-20 verranno completate dalle sei vincitrici dei playoff. Le squadre verranno quinte divise in quattro fasce determinate dai risultati (prima fascia) e dai coefficienti UEFA (dalla seconda alla quarta fascia). Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Inoltre, come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, le squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone. Nel caso di federazioni con due o più rappresentanti, le squadre saranno abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì. Ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l'altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H. Il sorteggio stabilisce anche gironi del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League.

Le quattro fasce

Dopo gli ultimi tre playoff, definito il quadro completo delle 32 squadre divise per fascia. La prima fascia è quella dei "campioni", cioè delle squadre vincitrici dei campionati di Italia, Spagna, Inghilterra, Germania, Francia e Russia, più le vincitrici di Champions ed Europa League. Ecco tutte le fasce:

Prima fascia: Liverpool (ING), Chelsea (ING), Juventus, Barcellona (SPA), Bayern Monaco (GER), Paris Saint-Germain (FRA), Zenit (RUS);

Seconda fascia: Real Madrid (SPA), Atletico Madrid (SPA), Borussia Dortmund (GER), Napoli, Shakhtar Donetsk (UCR), Tottenham (ING), Benfica (POR), Ajax (OLA);

Terza fascia: Lione (FRA), Bayer Leverkusen (GER), Salisburgo (AUS), Olympiacos (GRE), Bruges (BEL), Valencia (SPA), Inter, Dinamo Zagabria (CRO);

Quarta fascia: Lokomotiv Mosca (RUS), Genk (BEL), Galatasaray (TUR), Lipsia (GER), Slavia Praga (CZE), Stella Rossa (SER), Atalanta, Lilla (FRA);



Le date della Champions League 2019-20

17/18 settembre: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre: sorteggio ottavi di finale

18/19/25/26 febbraio: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7/8 aprile: quarti di finale, andata

14/15 aprile: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile: semifinali, andata

5/6 maggio: semifinali, ritorno

Quando si terrà la finale di Champions League 2019-20

La finale si giocherà sabato 30 maggio all’Atatürk Olimpiyat Stadı di Istanbul.

I premi che verranno assegnati durante la cerimonia

Durante la cerimonia dei sorteggi verranno consegnati anche i premi ai migliori giocatori dell’ultima Champions League (miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista e miglior attaccante) e i premi UEFA al miglior giocatore (candidati Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk) e alla miglior giocatrice dell’anno (Lucy Bronze, Ada Hegerberg e Amandine Henry).