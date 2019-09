Quattro "italiani" e due prodotti del vivaio

La lista Champions del Napoli conta in totale 23 calciatori. Le disposizioni UEFA richiedono che siano presenti almeno quattro calciatori cresciuti in un vivaio italiano e almeno quattro che siano invece maturati nel settore giovanile della squadra stessa. Se una squadra ha meno di otto giocatori provenienti dal vivaio, il numero massimo si riduce di conseguenza. Alla prima categoria sono stati ascritti Di Lorenzo, Zielinski, Hysaj e Meret, mentre nella seconda sono presenti al momento soltanto Insigne e Luperto. Non c’è Gianluca Gaetano perché è stato inserito nella lista B, cioè una lista dedicata solo ai calciatori nati dal 1° gennaio 1998 in avanti che abbiano avuto l'idoneità a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno in poi (è possibile iscrivere giocatori di 16 anni se sono stati registrati con il club per almeno i due anni precedenti). I club possono inserire un numero illimitato di giocatori in lista B durante la stagione, ma la lista deve essere consegnata entro le ore 24:00 della vigilia di ogni partita.

La lista A del Napoli

Di seguito, l’elenco dei calciatori appartenenti alla lista A del Napoli.

PORTIERI: Karnezis, Meret, Ospina

DIFENSORI: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui

CENTROCAMPISTI: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski

ATTACCANTI: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Younes