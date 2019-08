L'olandese ha chiuso la stagione passata da leader difensivo del Liverpool. Per lui un'annata super da 12 presenze, 2 gol e 2 assist in Champions. 38 partite in campionato con 4 gol e 2 assist. Ha chiuso anche con un secondo posto in Nations League e in Premier (a 97 punti) e col premio di PFA Players' Player of the Year, ovvero il miglior calciatore della stagione inglese.