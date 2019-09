Dopo il pareggio di San Siro contro lo Slavia Praga all'esordio nella fase a gironi della Champions League, per l'Inter è tempo di fare i conti con l'infortunio di Antonio Candreva: l'esterno destro della formazione di Antonio Conte ha abbandonato il campo al 50'. A causarne il forfait una contusione alla schiena, che ha costretto Candreva a cedere il posto all'austriaco Lazaro, all'esordio in partite ufficiali con la maglia dell'Inter. L'entità del colpo rimediato da Candreva - sempre titolare sin qui nelle scelte di Conte tra campionato e Champions - sarà valutata in maniera più approfondita nelle prossime ore in vista del derby di sabato sera, ma trattandosi solamente di un colpo, per quanto molto doloroso, il giocatore non dovrebbe essere a rischio per il derby di sabato 20 settembre contro il Milan.