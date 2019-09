I grandi campioni non vogliono mai perdere, neanche a torello. E Gonzalo Higuain campione lo è di sicuro, anche se nel corso della sua carriera non è ancora riuscito ad alzare la Champions League. Un trofeo che vorrebbe conquistare quest’anno con la Juventus, tornando a giocarsi la principale competizione europea dopo un anno di Europa League con le maglie di Milan e Chelsea. Proprio con il club londinese nei giorni precedenti alla finale di Baku le telecamere avevano immortalato il suo nervosismo, e anche alla vigilia della sfida all’Atletico Madrid sono diventate virali le immagini di uno sfogo alla Continassa. Nell’ultimo allenamento a Torino prima del trasferimento a Madrid, Higuain ha perso una sessione di torello e quando non è riuscito a raggiungere il pallone ha provato a scalciare un collaboratore di Maurizio Sarri. Non riuscendoci, se l’è presa con uno striscione pubblicitario che si è malauguratamente trovato sulla sua traiettoria, mentre i compagni applaudivano scherzosamente e Leonardo Bonucci provava ad abbracciarlo per trattenerlo. Una carica nervosa che si rivelerà particolarmente utile contro l’Atletico, tornando in Champions a un anno e mezzo di distanza dalla sua ultima partita, quel quarto di finale contro il Real Madrid finito 3-1 con il rigore decisivo di Cristiano Ronaldo per l’eliminazione dei bianconeri. Di cose ne sono cambiate tante negli ultimi 18 mesi, ma la carica del Pipita è sempre la stessa.