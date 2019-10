Genk-Napoli: la conferenza di Carlo Ancelotti LIVE

DOMANDA PER ANCELOTTI - Ti aspetti di più da qualche calciatore?

"Ho una grande considerazione di questa squadra e di questi calciatori. Le volte in cui sono pienamente soddisfatto sono poche, perché so cosa possono dare questi giocatori. Si cerca sempre il massimo, stiamo lavorando bene e dobbiamo fare molto meglio. Questo non significa che non sono soddisfatto della partita contro il Brescia, perché se n'è parlato molto. Bisogna essere critici ma non troppo, guardo mille partite a settimana e non vedo sempre questo grande calcio. Ci sarà sempre da soffrire, altrimenti si va incontro a brutte figure. Nel calcio c'è sempre sofferenza".