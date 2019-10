Torna la Champions League, la competizione in cui il Napoli ha mostrato la sua veste migliore, vincendo con merito l'esordio casalingo contro i campioni in carica del Liverpool. La squadra di Ancelotti deve però confermarsi anche contro un avversario di minor blasone come il Genk, dimostrando di poter avere lo stesso atteggiamento e la stessa concentrazione visti contro gli uomini di Klopp. La squadra belga vorrà invece dare una gioia al proprio pubblico dopo l'esordio traumatico contro il Salisburgo con la sconfitta per 6-2. La squadra sta però vivendo anche un periodo difficile in campionato, dove ha ottenuto solo 13 punti per un momentaneo settimo posto in classifica a sette punti dalla capolista Bruges

Dove vedere la partita

La partita tra Genk e Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno, canale 201 del satellite e 482 del digitale terrestre, alle ore 21. Il post partita sarà invece in onda su Sky Sport 24. Tutto quanto potrà essere seguito anche su Sky Go.