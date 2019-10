Il Genk ha esordito in Champions League perdendo 6-2 a Salisburgo, ora si prepara alla prima partita davanti al proprio pubblico. Alla Luminus Arena arriverà il Napoli, Felice Mazzù ha presentato così la sfida contro gli azzurri: "Giochiamo davanti al nostro pubblico e vogliamo fare bene – ha dichiarato l'allenatore del Genk in conferenza stampa – A Salisburgo non abbiamo fatto quel che dovevamo fare, sicuramente contro il Napoli dovremo avere maggiore fiducia nelle nostre qualità, bisogna crederci. Gli azzurri hanno un altro stile di gioco, ma con attaccanti molto pericolosi. Ancelotti mi piace molto, ha esperienza e masticherò la gomma come lui sperando di poter vincere”. Dries Mertens torna in Belgio, mentre Kalidou Koulibaly sarà il grande ex della partita: “Mertens è un attaccante intelligente, si muove bene tra le linee e mette in difficoltà la difesa. Koulibaly è tra i migliori al mondo, ha fisico ed è forte di testa, ha giocato al Genk e per noi è motivo d'orgoglio".

Uronen: "Napoli tra le migliori d'Europa, servirà attenzione"

Con Mazzù, ha parlato anche Jere Uronen: "Non sempre abbiamo avuto il giusto equilibrio, spesso abbiamo preso qualche gol di troppo ma stiamo lavorando per migliorare – ha dichiarato il difensore finlandese – Non avrebbe senso giocare se non per la vittoria. Sappiamo di avere qualità, di essere una buona squadra e lo abbiamo dimostrato l'anno scorso. Avremo un altro approccio davanti al nostro pubblico, ci servirà la partita perfetta. Il Napoli è tra le squadre che giocano il miglior calcio in Europa, hanno qualità e servirà massima attenzione".