Uno, Lionel Messi, è convocato ma non dovrebbe giocare dal primo minuto. L'altro, Romelu Lukaku, salterà certamente una delle partite più importanti in questo inizio di stagione. In Barcellona-Inter, gara valida per la seconda giornata del girone F di Champions League, non ci sarà la sfida tra i due uomini probabilmente più attesi. Ernesto Valverde ha deciso di convocate il fenomeno argentino e potrebbe utilizzarlo a gara in corsa, dall'altra parte Antonio Conte ha annunciato il forfait dell'attaccante belga, fuori causa per un problema muscolare al quadricipite. Nel match del Camp Nou, dunque, blaugrana e nerazzurri proveranno a fare risultato senza i loro bomber. Ma le alternative non mancano: queste le probabili scelte dei due allenatori.

Barcellona, Messi e Dembélé convocati

Dopo il pareggio all'esordio in casa del Borussia Dortmund, contro l'Inter il Barcellona vuole trovare il primo successo in questa edizione della Champions League. Diverse le opzioni al vaglio di Ernesto Valverde, alle prese con parecchi dubbi di formazione. Il più importante, come sottolineato, riguarda inevitabilmente la presenza o meno dal primo minuto di Lionel Messi. L'attaccante argentino, reduce dall'infortunio accusato in campionato contro il Villarreal, è stato convocato, ma non dovrebbe essere titolare. Oltre al 10, in attacco convocato (ma non al meglio) anche Dembélé e il giovane Ansu Fati. Per questo, nel tridente insieme ai sicuri titolari Suarez e Griezmann, potrebbe partire dal primo minuto il classe '98 Carles Perez. Nel 4-3-3 blaugrana in difesa dovrebbe farcela Jordi Alba a destra, con Semedo dalla parte opposta e la coppia formata da Piqué e Lenglet davanti a Ter Stegen. Qualità e quantità in mezzo al campo, dove dovrebbero agire de Jong, Busquets e Rakitic.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Lenglet, Semedo; de Jong, Busquets, Rakitic; Perez, Suarez, Griezmann. All: Valverde