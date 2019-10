GENK-NAPOLI: 3-1

51' rig. Vandermeulen (G), 55' Cuypers (G), 62' Gaetano (N), 90'+1' Nemeth (G)

Genk (4-3-3): Vandevoordt; Bahadir, Vandermeulen, Lambrix, Leliendal; Didden, Oyen (81’ Boujemaoui), Sierra; Takidine (74’ Saibari), Cuypers, Nemeth. Allenatore: K. Van Desse

Napoli (3-4-3): Idasiak, Costanzo, Senese, D'Onofrio, Potenza (81' Esposito), Marrazzo, Mamas, Vrikkis (76' Zanon), Vrakas (76' Cioffi), Sgarbi (63' Vanni), Gaetano. Allenatore: Baronio

Un blackout a inizio ripresa costa caro al Napoli Primavera allenato da Roberto Baronio. La formazione azzurra, infatti, torna con zero punti dalla trasferta belga in cui ha affrontato il Genk nella seconda giornata della fase a gironi della Youth League: 3-1 il risultato finale, con le marcature arrivate tutte nella ripresa. Primo tempo abbastanza equilibrato: meglio il Genk nella prima mezz’ora, ma a evitare il vantaggio dei padroni di casa sono le grandi parate di Idasiak (il migliore in campo insieme a Gaetano), poi è il Napoli che sfiora il gol prima con un destro potente di Marrazzo e poi con un tiro di Gaetano di pochissimo alto sopra la traversa. Sempre il talento azzurro si lamenta nel finale del primo tempo per la mancata concessione di un calcio di rigore.

5' di blackout azzurro

A inizio ripresa però gli azzurri spengono la luce. Vrakas stende in area un avversario al 50' e dal dischetto Vandermeulen non perdona: 1-0. Non passano nemmeno 5’ e il Genk raddoppia grazie con una conclusione di Cuypers in area. Il Napoli reagisce e Gaetano al 62’ trova la rete del 2-1 con un tocco sotto a tu per tu con il portiere avversario. Le squadre si allungano e fioccano le occasioni: Idasiak è bravissimo in almeno tre occasioni. Gli azzurri ci credono e sfiorano il pari con un pallonetto da 40 metri proprio di Gaetano, ma il Genk si salva. Napoli che sfiora il pari anche Zanon, ma nel recupero una nuova distrazione difensiva porta al 3-1 del Genk firmato da Nemeth. Squadra di Baronio che dopo due giornate ha collezionato 1 punto del girone E (1-1 col Liverpool).