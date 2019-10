Andata e ritorno in treno, per una trasferta di Champions League. Un caso rarissimo, che però si è verificato. A scegliere il viaggio sui binari è l’Ajax, in vista della gara di Lille. La distanza è ridotta, le due città sono separate da 290 chilometri. Così grazie alla collaborazione tra NS (le ferrovie olandesi) ed Eurostar, la squadra viaggerà in treno e in poco più di due ore e mezza sarà a destinazione, evitando l’uso dell’aereo. La scelta privilegia sia il comfort dei giocatori, che potranno disporre di maggiore spazio e non perderanno tempo ai controlli aeroportuali, sia l’impatto ecologico, notevolmente ridotto.

La soddisfazione di Van Der Sar

Edwin Van Der Sar, direttore generale dell’Ajax ed ex portiere della Juventus, ha commentato così la scelta: “Complimenti a NS ed Eurostar per aver elaborato questo viaggio alternativo. Il loro accordo ci permetterà di dare un buon esempio come società in questo momento delicato per la salvaguardia dell’ambiente. Inoltre, il trasferimento in Francia sarà più efficiente e meno stancante per la squadra e lo staff tecnico”.