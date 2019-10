Scelti gli arbitri del martedì di Champions League: il greco dirigerà Juve-Lokomotiv, sarà l’israeliano Grinfeld ad arbitrare Manchester City-Atalanta. Anche i direttori di gara italiani in campo: esordio assoluto per Guida in Tottenham-Stella Rossa, designato Orsato per Galatasaray-Real Madrid

Dopo la sosta per le nazionali, riprende anche la Champions League. L’UEFA ha selezionato gli arbitri che saranno in campo per le sfide di martedì. Per Juventus – Lokomotiv Mosca è stato scelto l’arbitro greco Anastasios Sidiropoulos, che sarà supportato al VAR dal tedesco Zwayer. L'Atalanta, impegnata sul campo del Manchester City, sarà diretta dall'israeliano Orel Grinfeld con da Silva Pinheiro in sala video. La notizia però è la designazione di Marco Guida per Tottenham – Stella Rossa: per l’arbitro della sezione di Torre Annunziata si tratta di un esordio assoluto nella massima competizione europea. Per questo infatti gli è stato affiancato Gianluca Rocchi al VAR. Ma Guida non è l'unico direttore di gara italiano che sarà impegnato: Galatasaray - Real Madrid è stata affidata a Daniele Orsato, che potrà contare sulla collaborazione dei VAR Fabbri e Massa.

L’elenco completo

Group C

22 October 2019, 18:55 CET - Kharkiv (Oblasnyy sportyvnyy kompleks "Metalist")

FC Shakhtar Donetsk (UKR) - GNK Dinamo (CRO)

Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz (ESP)

Assistant Referee 1: Pau Cebrián Devís (ESP)

Assistant Referee 2: Roberto Díaz Pérez del Palomar (ESP)

Fourth Official: José Luis Munuera Montero (ESP)

Video Assistant Referee: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)

Assistant Video Assistant Referee: Teodoro Sobrino Magán (ESP)

UEFA Referee Observer: Vítor Manuel de Melo Pereira (POR)

UEFA Delegate: Christian Mutschler (SUI)

Group D

22 October 2019, 18:55 CET - Madrid (Wanda Metropolitano)

Club Atlético de Madrid (ESP) - Bayer 04 Leverkusen (GER)

Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (POR)

Assistant Referee 1: Rui Licínio Barbosa Tavares (POR)

Assistant Referee 2: Paulo Alexandre dos Santos Soares (POR)

Fourth Official: António Emanuel de Carvalho Nobre (POR)

Video Assistant Referee: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)

Assistant Video Assistant Referee: Hugo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguel (POR)

UEFA Referee Observer: Sergey Zuyev (RUS)

UEFA Delegate: David McDowell Zor (SVN)

Group A

22 October 2019, 21:00 CET - Istanbul (Ali Sami Yen Spor Kompleksi – Türk Telekom Stadyumu)

Galatasaray (TUR) - Real Madrid CF (ESP)

Referee: Daniele Orsato (ITA)

Assistant Referee 1: Lorenzo Manganelli (ITA)

Assistant Referee 2: Alessandro Giallatini (ITA)

Fourth Official: Daniele Doveri (ITA)

Video Assistant Referee: Michael Fabbri (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Davide Massa (ITA)

UEFA Referee Observer: Sándor Piller (HUN)

UEFA Delegate: Jacques Antenen (SUI)

Group A

22 October 2019, 21:00 CET - Bruges (Jan Breydelstadion)

Club Brugge KV (BEL) - Paris Saint-Germain FC (FRA)

Referee: Daniel Siebert (GER)

Assistant Referee 1: Jan Seidel (GER)

Assistant Referee 2: Stefan Lupp (GER)

Fourth Official: Marco Fritz (GER)

Video Assistant Referee: Bastian Dankert (GER)

Assistant Video Assistant Referee: Mark Borsch (GER)

UEFA Referee Observer: Nicola Rizzoli (ITA)

UEFA Delegate: Nebojša Ivković (SRB)

Group B

22 October 2019, 21:00 CET - London (Tottenham Hotspur Stadium)

Tottenham Hotspur FC (ENG) - FK Crvena zvezda (SRB)

Referee: Marco Guida (ITA)

Assistant Referee 1: Filippo Meli (ITA)

Assistant Referee 2: Ciro Carbone (ITA)

Fourth Official: Maurizio Mariani (ITA)

Video Assistant Referee: Gianluca Rocchi (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Stefano Alassio (ITA)

UEFA Referee Observer: Marc Batta (FRA)

UEFA Delegate: Per Eliasson (SWE)

Group B

22 October 2019, 21:00 CET - Piraeus (Stádio Geórgios Karaïskákis)

Olympiakós FC (GRE) - FC Bayern München (GER)

Referee: Danny Makkelie (NED)

Assistant Referee 1: Mario Diks (NED)

Assistant Referee 2: Hessel Steegstra (NED)

Fourth Official: Kevin Blom (NED)

Video Assistant Referee: Jochem Kamphuis (NED)

Assistant Video Assistant Referee: Bas Nijhuis (NED)

UEFA Referee Observer: Leslie Irvine (NIR)

UEFA Delegate: Claude Runavot (FRA)

Group C

22 October 2019, 21:00 CET - Manchester (Etihad Stadium)

Manchester City FC (ENG) - Atalanta BC (ITA)

Referee: Orel Grinfeld (ISR)

Assistant Referee 1: Roi Hasan (ISR)

Assistant Referee 2: Idan Yarkoni (ISR)

Fourth Official: Eitan Shmuelevitz (ISR)

Video Assistant Referee: João Pedro da Silva Pinheiro (POR)

Assistant Video Assistant Referee: Roi Reinshreiber (ISR)

UEFA Referee Observer: Eugen Strigel (GER)

UEFA Delegate: Roland Tis (BEL)

Group D

22 October 2019, 21:00 CET - Turin (Juventus Stadium)

Juventus (ITA) - FC Lokomotiv Moskva (RUS)

Referee: Anastásios Sidirópoulos (GRE)

Assistant Referee 1: Polychrónis Kostarás (GRE)

Assistant Referee 2: Lázaros Dimitriádis (GRE)

Fourth Official: Ioánnis Papadópoulos (GRE)

Video Assistant Referee: Felix Zwayer (GER)

Assistant Video Assistant Referee: Marco Achmüller (GER)

UEFA Referee Observer: Karen Nalbandyan (ARM)

UEFA Delegate: Dennis Cruise (IRL)