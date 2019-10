Nerazzurri a caccia dei primi punti nella storia in Champions League all'Etihad: Gasperini affronta i Citizens di Guardiola chiamati ad ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. Entrambi gli allenatori alle prese con infortuni e problemi in difesa: Pep senza difensori centrali, bergamaschi con Malinovskyi insieme a Gomez e Ilicic. Manchester City-Atalanta è trasmessa su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 per il digitale e Sky Sport 484 per il digitale terrestre

