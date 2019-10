Champions League, le classifiche della terza giornata

Juventus e Atletico Madrid condividono la leadership nel gruppo D, ultimo posto invece per l'Atalanta nel girone C dopo l'ennesima sconfitta sul campo del Manchester City. PSG a punteggio pieno, si rialza il Real Madrid che vince 1-0 a Istanbul. Segnali di ripresa anche del Tottenham, intanto il Bayern Monaco vola a quota 9 punti

GRUPPO A

Bruges-PSG 0-5

Galatasaray-Real Madrid 0-1

Classifica: PSG 9, Real Madrid 4, Bruges 2, Galatasaray 1

Non conosce sosta la marcia dei parigini trascinati da Icardi a Bruges e forti del primato a punteggio pieno. Goleada dei francesi, segnali di ripresa da parte del Real che sbanca Istanbul grazie a Kroos: dopo un punto raccolto nelle prime due partite, Zidane si prende il 2° posto nel girone sulla strada degli ottavi di finale.

GRUPPO B

Olympiacos-Bayern 2-3

Tottenham-Stella Rossa 5-0

Classifica: Bayern 9, Tottenham 4, Stella Rossa 3, Olympiacos 1

Chi detta legge nel girone sono i bavaresi, tre vittorie su tre dopo il successo raccolto ad Atene con la doppietta di Lewandowski. Vola il Bayern e si rialza il Tottenham travolgente sulla Stella Rossa: due gol a testa per Son e Kane, doppio exploit che permette a Pochettino di occupare la 2^ posizione.

GRUPPO C

Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagabria 2-2

Manchester City-Atalanta 5-1

Classifica: Manchester City 9, Dinamo Zagabria 4, Shakhtar Donetsk 4, Atalanta 0

Altra squadra a punteggio pieno è il Manchester City, scatenato contro l’Atalanta nel segno di Aguero (bis) e Sterling (tripletta personale). Poca fortuna per i bergamaschi, ultimi e senza punti, qualificazione praticamente compromessa ma con una buona notizia legata al pareggio maturato a Kharkiv tra avversarie a quota 4 punti.

GRUPPO D

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 1-0

Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1

Classifica: Juventus 7, Atletico Madrid 7, Lokomotiv Mosca 3, Bayer Leverkusen 0

Vetta per due con Juve e Atletico a mettere in riga le altre pretendenti alla qualificazione agli ottavi: se i bianconeri ringraziano Dybala, i Colchoneros si aggrappano a Morata per tenere il passo della squadra di Sarri. Nel mirino lo scontro diretto del prossimo 26 novembre a Torino, sfida che potrebbe delineare la leadership del girone.