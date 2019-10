Atletico-Bayer Leverkusen e Shakhtar-D.Zagabria: formazioni e risultati in diretta LIVE

Non solo le squadre italiane in campo. In serata il Real Madrid deve assolutamente vincere sul campo del Galatasaray per non compromettere la qualificazione agli ottavi dopo il solo punto conquistato nelle prime due partite. Il Tottenham, che ospita la Stella Rossa, è nella stessa situazione e ha bisogno di una vittoria per allontanare la crisi. Ad aprire il quadro Atletico-Bayer e Shakhtar-Dinamo Zagabria alle 18:55. Tutti i match possono essere seguiti in esclusiva su Sky Sport Collection e Sky Sport 251