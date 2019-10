2/13

LUKA MODRIC. La sua è probabilmente l'esclusione che fa più rumore, dato che si tratta del detentore del trofeo, vinto (primo croato nella storia) nel 2018. Una "anomalia" che non si verificava dal 1993, quando il Pallone d'Oro in carica, Marco van Basten, non figurò nell'elenco dei candidati: in quel caso, però, l'esclusione fu la conseguenza della lunga assenza dai campi dell'olandese (operatosi alla caviglia il giorno dopo la consegna del premio). Modric paga invece una stagione (sua e del Real) molto al di sotto delle aspettative