Salisburgo-Napoli, Ancelotti: "Screzi passati, il gruppo è sereno. Gara fondamentale"

ANCELOTTI A SKY - Come stanno Mertens e Callejon? Siamo vicini al rinnovo?

"Il gruppo è sereno. Sappiamo tutti che si può far meglio, ma non è un problema di serenità del gruppo. Ci sono state delle incomprensioni, ma non riguardano Mertens e Callejon. Il problema contrattuale è un'altra cosa, sono dei professionisti e quest'aspetto non incide. Loro sono concentrati sul campo e siamo concentrati tutti insieme per fare qualcosa di positivo".