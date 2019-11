Borussia Dortmund-Inter, Favre: "Non so ancora se Reus ci sarà"

L'allenatore del Borussia Dortmund alla vigilia della sfida con l'Inter. "Non so ancora se ci sarà Reus, decideremo alla fine. Affrontiamo una squadra molto forte, per vincere avremo bisogno di una grande prestazione"

A San Siro, nella gara d'andata, l'Inter ha vinto per 2-0 contro il Borussia. A Dortmund va di scena il secondo atto della sfida che vale la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. L'ha presentata così in conferenza stampa Lucien Favre: "Non so ancora se Reus ci sarà – ha dichiarato l'allenatore del Borussia Dortmund – Vedremo nelle ore precedenti alla partita. Per ora altri infortuni non ce ne sono. Contro il Wolfsburg abbiamo giocato bene, è sempre positivo quando si vince. Ora bisogna ripetersi contro l'Inter se vogliamo ottenere un altro risultato positivo. Dobbiamo attaccare e difenderci bene, loro sono pericolosi e giocano un bel calcio. Non so se riproporremo lo stesso modulo utilizzato a Milano, è difficile giocare contro di loro. Spesso giocano con un 3-3-4, con i centrocampisti che si spingono molto avanti. Per vincere abbiamo bisogno di una grande prestazione".

Brandt: "Contro l'Inter dobbiamo assolutamente vincere"

Queste, invece, le parole di Julian Brandt: "Vogliamo vincere contro l'Inter, senza discussioni. Loro sono in vantaggio dopo la vittoria dell'andata, ma abbiamo ancora tanto da dare in Champions. Dobbiamo giocare con coraggio, siamo il Borussia Dortmund e abbiamo già vinto contro tante squadre forti. Sono molto contento dei due gol contro il Gladbach, è stato importante per me, sono sulla buona strada. Reus? Io e lui siamo giocatori variabili, abbiamo tante opportunità ma dipende dall'allenatore. Sono contento quando gioco con Marco. Contro l'Inter abbiamo bisogno di velocità e di sfruttare i nostri punti di forza".