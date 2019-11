Matthijs De Ligt non ci sarà a Mosca. Il difensore olandese, che sabato ha subito nel derby una leggera distorsione alla caviglia sinistra, non è stato incluso nella lista dei convocati di Maurizio Sarri. Una scelta dettata dalla volontà di non rischiare nulla, visti anche i tanti impegni che i bianconeri dovranno affrontare. Per sostituire il difensore le candidature sono quelle di Demiral e Rugani, l’allenatore bianconero non ha ancora deciso il ballottaggio tra i due. Per il resto, nessuna sorpresa nella lista dei venti partenti per Mosca. Con Cuadrado squalificato, a destra giocherà Danilo, mentre a sinistra verrà schierato Alex Sandro. In attacco partirà titolare Gonzalo Higuain, con Dybala (che si è allenato in palestra) inizialmente in panchina.