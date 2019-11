Lokomotiv Mosca-Juventus, le probabili formazioni del match di Champions League

I bianconeri cercano il successo a Mosca per staccare in anticipo il pass per gli ottavi. De Ligt escluso dalla lista dei convocati, in difesa il ballottaggio è tra Demiral e Rugani. Chance per Ramsey dal 1'

Lokomotiv e Juve si affrontano a Mosca dopo il 2-1 per i bianconeri dello scorso 22 ottobre. La squadra di Sarri condivide il primato del girone D con l'Atletico Madrid (7 p), mentre i russi, a quota 3, hanno battuto il Bayer Leverkusen nella gara inaugurale per poi perdere con i Colchoneros. La partita è in programma oggi, mercoledì 6 novembre alle 18.55. Diretta Sky Sport Uno, con la telecronaca di Riccardo Trevisani affiancato da Lele Adani per il commento. A bordocampo Giovanni Guardalà.

Lokomotiv, Joao Mario c'è

Oltre agli infortunati Jefferson Farfan e Boris Rotenburg, i russi devono fare i conti con i forfait di Smolov, Djordjevic e Miranchuk. Nella difesa a 5 dovrebbero regolarmente figurare sia Corluka che Howedes. Centrocampo affidato al polacco Krychowiak. Presente anche Joao Mario, tra i migliori nella gara di andata.

LOKOMOTIV (5-3-2) Probabile formazione: Guilherme; Idowu, Howedes, Corluka, Murilo, Ignatyev; Krychowiak, Barunov, Joao Mario; Eder, Kolomeytsev.

Juve, Ramsey al posto di Berna

La mancata convocazione di De Ligt per il problema alla caviglia dà una chance a Demiral: aperto il ballottaggio con Rugani per giocare al fianco di Bonucci nella difesa a 4 di Sarri completata da De Sciglio e Alex Sandro. Cuadrado è squalificato. In attacco ci aspettiamo di vedere la coppia Higuain-CR7. Ieri Dybala si è allenato in palestra, a Mosca dovrebbe iniziare in panchina, così come Bernardeschi. Occasione dal 1' per Ramsey.

JUVENTUS (4-3-1-2) Probabile formazione: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo.