Nerazzurri ancora in corsa per la qualificazione dopo il 2-0 alla Dinamo Zagabria. La squadra di Gasperini sarà obbligata a vincere contro lo Shakhtar, ma i tre punti in Ucraina potrebbero non bastare...

Mai dare per spacciata l'Atalanta. La squadra di Gasperini vince 2-0 contro la Dinamo Zagabria e rimette in discussione la qualificazione. Saranno decisivi ora gli ultimi 90 minuti per stabilire la seconda classificata del gruppo C, con il Manchester City già sicuro del primo posto. I Citizens, tuttavia, saranno comunque decisivi nell'ultimo turno per dare un'ulteriore spinta al passaggio del turno del club bergamasco. I nerazzurri non possono sbagliare la prossima sfida contro lo Shakhtar Donetsk: in virtù del -1 dagli ucraini, infatti, saranno costretti a strappare i tre punti in trasferta e sperare in un risultato positivo degli inglesi. Un successo da parte di Gomez e compagni, combinato a un pareggio o una vittoria conquistata dalla squadra di Guardiola contro la Dinamo Zagabria, garantirebbe la qualificazione ai bergamaschi. Un trionfo dei croati, invece, condannerebbe l'Atalanta. Questa la classifica del girone C a una partita dal termine della fase a gironi.

Classifica girone C

Manchester City: 11 punti (differenza reti +9)

Shakhtar Donetsk: 6 punti (differenza reti -2)

Dinamo Zagabria: 5 punti (differenza reti 0)

Atalanta: 4 punti (differenza reti -7)