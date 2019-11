Uno strappo da ricucire, per ritrovarsi e rimettersi in corsa per gli obiettivi stagionali: è questo l’obiettivo comune delle varie componenti del Napoli. Prima della rifinitura ad Anfield, Allan – tra i giocatori maggiormente colpiti dalle sanzioni della società – ha avuto un colloquio col direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Un confronto che simboleggia la volontà di ripartire insieme e di ripristinare serenità intorno alla squadra, che non vince da sei gare. Una situazione che si è vertiginosamente complicata dopo la scelta della squadra di rispettare il ritiro al termine della gara di Champions col Salisburgo, come invece era stato disposto dalla società. "Siamo uniti nonostante le chiacchiere" ha detto Carlo Ancelotti nella conferenza stampa di presentazione alla partita con i Reds.

Appuntamento con De Laurentiis

Un momento fondamentale, che forse potrebbe concludere questa vicenda, sarà domenica prossima. Prima della partita con il Bologna (in programma alle ore 18:00), infatti, è previsto un confronto tra la squadra e Aurelio De Laurentiis, il presidente del club.