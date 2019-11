Slavia Praga-Inter, Conte: "Obbligati a vincere per crescere, voglio gli ottavi"

In Champions non siete quasi mai riusciti a tenere la porta inviolata, a differenza dell'Italia. Come mai?

De Vrij: In Champions si gioca contro le squadre migliori d'Europa, anche gli avversari sono più forti. Contro il Barcellona abbiamo giocato con Messi e Suarez, e lo stesso discorso vale per le altre. Le squadre sanno cosa bisogna fare in partita, attaccano molto e l'abbiamo visto. Non è mai facile, comunque cerchiamo sempre di non subire gol e sappiamo di poter migliorare ancora molto. Ci alleniamo tutti i giorni per crescere in questo senso.