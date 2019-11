Punto d'oro per la squadra di Ancelotti ad Anfield, casa dei campioni d'Europa in carica del Liverpool fermato sull'1-1. A 90 minuti dalla fine gli azzurri occupano il 2° posto nel gruppo E: qualificazione agli ottavi a portata di mano per il Napoli, traguardo che potrebbe arrivare addirittura in vetta

Napoli a testa alta e a un passo dal traguardo degli ottavi di finale di Champions League. Un ulteriore e importantissimo risultato è arrivato ad Anfield dove, da imbattuta nel girone, la squadra di Ancelotti ha imposto l’1-1 ai campioni d’Europa in carica del Liverpool dopo le reti di Mertens e Lovren. Un pareggio che mantiene inalterati gli equilibri tra le due avversarie, separate da una lunghezza a favore dei Reds (10 punti contro 9), ma a farsi sotto è il Salisburgo che asfalta 4-1 il Genk. E proprio i belgi (ultimi e già eliminati) saranno l’ultimo ostacolo degli azzurri al San Paolo: basta almeno un punto (o il Salisburgo non vince) nella sfida conclusiva del gruppo E, pari che in caso di successo del Salisburgo contro il Liverpool manderebbe le tre candidate a quota 10. Eventualità che premierebbe il Napoli addirittura al 1° posto nella classifica avulsa grazie agli scontri diretti favorevoli, mentre a rischiare sarebbe invece Klopp qualora scivolasse in Austria. Insomma, basta davvero un ultimo sforzo a Insigne e compagni per irrompere nella fase ad eliminazione diretta.

Classifica Gruppo E

Liverpool: 10 punti (differenza reti +3)

Napoli: 9 punti (differenza reti +3)

Salisburgo: 7 punti (differenza reti +5)

Genk: 1 punto (differenza reti -11)