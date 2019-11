1/21

La prima volta non si scorda mai, soprattutto da teenager. Ne sa qualcosa Rayan Cherki, enfant prodige del Lione che ha appena esordito in Champions League contro lo Zenit: una bella soddisfazione per il baby trequartista cresciuto nel vivaio, talento in rampa di lancio come Ansu Fati del Barcellona. Entrambi hanno trovato il debutto nell'edizione in corso a 16 anni, battesimo che li iscrive tra i 20 giocatori più giovani scesi in campo nel formato moderno della Champions. Trovano spazio quattro italiani e vecchie conoscenze della Serie A, mentre il record assoluto sfiorato da Cherki resiste addirittura dal 1994

