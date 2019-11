1/19 ©Getty

Vietato fermarsi, soprattutto in Champions League. Ne sa qualcosa Erling Haaland, talento assoluto del Salisburgo che segna a raffica in stagione e naturalmente in Europa. Sempre a segno nelle prime 5 gare della fase a gironi, il 19enne norvegese va in gol con la stessa frequenza di Robert Lewandowski. Considerando il formato moderno della competizione, sono 6 i giocatori che hanno trovato la rete in ognuno dei primi cinque incontri dei gironi. Non manca un italiano nell’elenco, ma solo un fuoriclasse si è ripetuto anche nella 6^ e ultima partita della prima fase

Barcellona e Lipsia fanno festa: sono agli ottavi