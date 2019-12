Champions League, il calendario e gli orari della sesta e ultima giornata

Ultima giornata di Champions League al via: esame Genk da non fallire per il Napoli, Inter e Atalanta a caccia dell'impresa contro Barcellona e Shakhtar. Tutti gli appuntamenti su Sky Sport

Juventus già qualificata, le altre italiane ancora tutte in corsa, il momento della verità si avvicina con l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Si parte dal Napoli, a cui martedì basterà un punto contro il già eliminato Genk per festeggiare l'accesso agli ottavi. Poi il big match del Meazza: il cammino europeo dell'Inter di Conte dipenderà dalla sfida al Barcellona. Mercoledì l'Atalanta cerca l'impresa sul campo dello Shakhtar: con una vittoria, i nerazzurri di Gasperini sarebbero sicuri di rovesciare le gerarchie del gruppo C. Chiude il programma Bayer Leverkusen-Juventus, un match che potrebbe mettere in palio punti importanti solo per i tedeschi.

Il programma della sesta giornata

Le partite di martedì 10 dicembre

18:55, Napoli-Genk , Sky Sport Uno e Sky Sport 253



, Sky Sport Uno e Sky Sport 253 18:55, Salisburgo-Liverpool , Sky Sport Football e Sky Sport 254



, Sky Sport Football e Sky Sport 254 18:55, Diretta Gol , Sky Sport Collection e Sky Sport 251

, Sky Sport Collection e Sky Sport 251 21:00, Inter-Barcellona , Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e 4K HDR con Sky Q



, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e 4K HDR con Sky Q 21:00, Borussia Dortmund-Slavia Praga , Sky Sport Football e Sky Sport 253

, Sky Sport Football e Sky Sport 253 21:00, Chelsea-Lille , Sky Sport 254



, Sky Sport 254 21:00, Ajax-Valencia , Sky Sport 255



, Sky Sport 255 21:00, Lione-RB Lipsia , Sky Sport 256



, Sky Sport 256 21:00, Benfica-Zenit , Sky Sport 257



, Sky Sport 257 21:00, Diretta Gol, Sky Sport Collection e Sky Sport 251

Le partite di mercoledì 11 dicembre