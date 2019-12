Atalanta, elongazione al flessore per Ilicic: non convocato per lo Shakhtar

Una vittoria e tre punti per sperare. Appuntamento con la storia per l'Atalanta che, in casa dello Shakhtar Donetsk, si gioca il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Novanta minuti decisivi per i nerazzurri, che si sono rimessi in corsa grazie al successo ottenuto a San Siro contro la Dinamo Zagabria. Ma Gasperini dovrà giocarsi questa sfida senza alcuni degli uomini più importanti. In primis Duvàn Zapata, ormai fermo da un po' per un problema muscolare. Ma in occasione delle gare contro l'Hellas Verona si è fermato anche Josip Ilicic, uscito al 28' per lasciar spazio a Malinovskyi. Lo sloveno ha subito un'elongazione al flessore destro e non partirà nemmeno per l'Ucraina, sarà dunque indisponibile per la sfida decisiva contro lo Shakhtar Donetsk.