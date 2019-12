Domanda per Godin: conosci molto bene Suarez per la Nazionale, e adesso conosci anche Lautaro Martinez. Pensi che Lautaro abbia le qualità per giocare al Barcellona?

Suarez è uno dei migliori attaccanti al mondo. Lautaro è veramente esploso, è cresciuto tantissimo. Lautaro si sente forte a livello fisico, è nelle condizioni per giocare bene, se oggi viene accostato a grandi squadre è perché sta dando il massimo. Oggi gioca nell'Inter che è delle migliori squadre al mondo, ha tutte le qualità per crescere e migliorarsi, speriamo possa continuare così per aiutarci a fare gol, è anche un giocatore che aiuta la squadra.