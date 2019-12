Inter si qualifica agli ottavi di Champions se: le combinazioni

La notte della verità si avvicina, l'Inter di Conte chiamata all'impresa Barcellona per volare agli ottavi di Champions League. L'ostacolo è durissimo, i precedenti più recenti tutti dalla parte dei blaugrana (l'ultima vittoria nerazzurra risale alla semifinale del triplete). Ma sono due, i fattori che devono dare fiducia a Lukaku e compagni: il Barça è già matematicamente sicuro del primo posto e, soprattutto, il destino è tutto nelle loro mani.

L'Inter si qualifica se...

Batte il Barcellona

Pareggia e il Borussia Dortmund non vince contro lo Slavia Praga

Perde e lo Slavia Praga batte il Borussia Dortmund

Di fatto, i nerazzurri dovranno fare almeno lo stesso risultato dei tedeschi per blindare il secondo posto. Al momento, le due squadre hanno infatti gli stessi punti ma quella di Conte ha il vantaggio degli scontri diretti (2-0 al Meazza, ko 3-2 in Germania). Visto l'impegno sulla carta agevole per il Borussia (in casa, contro i cechi già fuori da tutto), resta comunque vietato fare calcoli. Servirà la partita dell'anno.

Classifica gruppo F

Barcellona 11

Inter 7

Borussia Dortmund 7

Slavia Praga 2