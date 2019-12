Inter Barcellona, tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions 2019

Quando e dove si gioca Inter – Barcellona?

La partita tra Inter e Barcellona, valida per la 6^ giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20, si giocherà martedì 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Dove è possibile vedere Inter – Barcellona?

La sfida tra Inter e Barcellona sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252 (visione disponibile in 4K per i possessori di Sky Q). La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Luca Marchegiani. I collegamenti da bordocampo saranno curati da Andrea Paventi, Matteo Barzaghi e Gianluca Di Marzio. La cronaca di Diretta Gol (canale Sky Sport 251) sarà di Andrea Marinozzi.

Quanti sono i precedenti tra le due squadre?

Quattro delle sei precedenti partite tra Inter e Barcellona a San Siro sono terminate in pareggio, con una vittoria per parte a completare il bilancio. I catalani hanno perso una delle ultime 10 partite in tutte le competizioni contro l'Inter: cinque vittorie, quattro pareggi e una sconfitta a San Siro nell'aprile 2010 per 1-3, nell’anno del Triplete nerazzurro. In generale, l'Inter non ha mai perso una partita interna contro squadre spagnole in Champions League/Coppa Campioni (lo score è di sei vittorie e altrettanti pareggi). I nerazzurri hanno giocato più partite casalinghe di Champions League/Coppa Campioni contro squadre spagnole senza sconfitta rispetto a formazioni di qualsiasi altro paese (12).

Qual è lo stato di forma delle due squadre?

L’Inter è reduce dal pareggio interno ottenuto con la Roma, col risultato di 0-0. Nonostante il solo punto conquistato, i nerazzurri hanno allungato sulla Juventus in testa al campionato perché i bianconeri hanno perso sul campo della Lazio. Sono due infatti adesso le lunghezze di vantaggio sulla Juve, per quella che si prospetta una serratissima lotta per lo scudetto. Non troppo differente la situazione dal Barcellona, che vince in tutte le competizioni da cinque partite consecutive ed è primo nella Liga a pari punti con il Real Madrid dopo quindici giornate. Con una vittoria l'Inter raggiungerà la fase a eliminazione diretta della Champions League per la nona volta nelle ultime 10 partecipazioni alla competizione, l’unica eccezione è stata nella scorsa stagione. Il Barça, che ha vinto il suo gruppo per la 13^ stagione consecutiva, potrebbe vincere due trasferte consecutive nella competizione per la prima volta da aprile 2015. I blaugrana hanno perso solo una delle ultime 33 partite della fase a gironi (1-3 v Man City a novembre 2016) e sono imbattuti da 19 partite in questa fase (13 vittorie e sei pareggi); solo il Real Madrid ha registrato una striscia senza sconfitte più lunga nelle fasi a gironi della competizione (30 tra il 2012 e il 2017). La squadra di Ernesto Valverde non ha trovato il gol già in due partite di questa Champions League (0-0 contro il Dortmund alla 1^ giornata e 0-0 contro lo Slavia Praga alla 3^). Non ha mai mancato l’appuntamento con la rete in tre diverse partite della fase a gironi in una singola edizione della competizione.

Quali sono i giocatori che possono essere protagonisti?

Occhi puntati su Lautaro Martinez, che ha segnato in ciascuna delle sue ultime quattro partite di Champions League per l'Inter in questa stagione, cinque gol in totale. Nessun giocatore nerazzurro ha mai trovato il gol in cinque presenze consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League, con Samuel Eto’o nel 2010 l'ultimo a riuscirci per quattro di fila. Luis Suarez ha segnato due gol nella sfida d’andata in questa stagione - solo contro la Roma (2015/16) e il PSG (2014/15) l'uruguaiano ha segnato tre reti contro una singola squadra in una singola stagione di Champions.