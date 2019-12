Juventus, Cristiano Ronaldo impazzisce in allenamento: pallonate per tutti. VIDEO

Ronaldo e le dinamiche del torello

Ronaldo è sul perimetro del torello, riceve la palla e prova a passarla alla sua sinistra, ma sbaglia il tocco e rimane con la sfera attaccata sotto il piede. A questo punto deve toccare nuovamente il pallone per evitare l’intervento di un giovane della Primavera (che supera con un gran tunnel), ma per le regole del gioco ha fallito e deve andare in mezzo per la fase di recupero. Il volto è sorridente ma la reazione tutta da vedere, perché a quel punto il portoghese scaglia con gran violenza il pallone verso il cielo, cominciando una sorta di gioco dentro il gioco coi suoi compagni, che soddisfano la sua voglia di sfogarsi e continuano a passargli palloni da scagliare in aria. Uno, due, tre: il tutto accompagnato dalle urla degli altri bianconeri che caricano il portoghese e contribuiscono anche in questo modo a fare gruppo. Poi, il gran finale, con tanto di giallo. La camera stringe su Sarri e sul preparatore atletico Tognaccini che guardano il torello a pochi metri dai giocatori: a un certo punto dalla sinistra compare un pallone che si dirige velocemente verso i due, sfiora l’allenatore e colpisce in pieno ventre il suo assistente. Le risate sono tante, l’autore non è inquadrato, ma la traiettoria è decisamente diversa da quelle calciate da Ronaldo solo pochi minuti prima. In ogni caso, tutto si chiude come era cominciato: tanti sorrisi e un torello che, molto probabilmente, il portoghese proprio non riesce a digerire.