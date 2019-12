8/9

2018-2019, allenatore Allegri. Gol dopo 14 giornate: 31. Gol a fine stagione: 70



È il primo anno di CR7 in bianconero: dopo un avvio leggermente stentato, il portoghese si sblocca alla 4.a giornata e alla 14.a è già a quota 10 gol. Sorprende Mandzukic (6 gol nelle prime 14), che si candida a suo partner ideale in un attacco che ha salutato Higuain. I due segnano in coppia per due gare di fila, nei 2-0 a Spal e Milan. A fine campionato, Ronaldo capocannoniere della squadra con 21 gol