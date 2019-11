Impegnati in un "torello" di riscaldamento, il difensore bianconero supera il portoghese in pressione con un tocco beffardo. Ovazione dei compagni, ma CR7 non la prende benissimo

Un tocco felpato e beffardo, accolto con un’ovazione da tutti i compagni del “torello”. Non capita tutti i giorni di vedere Cristiano Ronaldo “superato” con un tunnel, e la cosa fa ancora più rumore se a beffarlo così è un difensore, anche se dai piedi buoni come Bonucci.



“Assist” di Dybala, tocco di prima di Bonucci, che si libera del pallone infilando il portoghese che gli era andato sotto in pressione. Per una volta, e finché ci si allena tra compagni di squadra – a poche ore dalla partita di Champions tra la Juventus e l’Atletico Madrid – ci può anche stare. Di sicuro però, a giudicare dalle immagini, CR7 non la prende benissimo, fingendo indifferenza di fronte al tunnel incassato. Ci pensano i compagni a sottolinearlo con un boato e qualche risatina sotto i baffi: e allora Ronaldo concede “il punto” all’avversario. Allarga leggermente le braccia, come a dire “cosa ci potevo fare?” e il suo pollice alzato all’indirizzo di Bonucci vale come un complimento.