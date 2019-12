Incredibile episodio nel primo tempo di Lione-Lipsia allo stadio Parc OL. Al 38', sul punteggio di 2-0 per i tedeschi, il numero 18 degli ospiti, Nkunku, è stato sfiorato da una bottiglietta prima di battere un calcio d’angolo. L’arbitro ha interrotto il gioco per qualche secondo, prima di riprendere regolarmente. La partita è finita 2-2, risultato che ha qualificato entrambe le squadre agli ottavi di finale. Un finale dolce per entrambe, dopo i momenti di tensione dei primi 45’