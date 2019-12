Shakhtar Donetsk Atalanta, dove vedere la partita di Champions League in tv: gli orari

La squadra di Gasperini cerca la vittoria in Ucraina per sperare di raggiungere la qualificazione agli ottavi, aspettando buone notizie da Zagabria. Fischio d'inizio alle ore 18.55. Diretta su Sky Sport uno e Sky Sport 253

Battere lo Shakhtar e fare meglio della Dinamo Zagabria. È questo il compito dell'Atalanta per sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. All'andata a San Siro, un gol di Solomon al novantacinquesimo diede la vittoria nel finale agli ucraini. Allo stadio OSK Metalist di Kharkiv i nerazzurri cercano l'impresa per raggiungere gli ottavi alla prima partecipazione in Champions. L'unica vittoria del girone per gli ucraini è arrivata proprio nella trasferta italiana, poi nelle ultime tre partite per la squadra di Luis Castro sono arrivati tre pareggi. La squadra di Gasperini invece ha trovato i suoi primi tre punti nella scorsa giornata contro la Dinamo Zagabria, ora serve ripetersi in trasferta.

Dove vedere la partita su Sky

La sfida tra Shakhtar e Atalanta sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi. I collegamenti da bordocampo saranno curati da Massimiliano Nebuloni. La cronaca di Diretta Gol (canale Sky Sport 251) sarà invece di Riccardo Trevisani.