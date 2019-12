Sorteggio Champions League, le possibili avversarie dell'Atalanta

A prescindere dalla statistica, qualunque verdetto uscirà dall’urna di Nyon regalerà comunque una grande partita. Con Liverpool e Barcellona, al netto dell'emozione per giocatori e tifosi della prima volta al Camp Nou ad Anfield, ci sarebbero pochissime possibilità di passare. Complicato anche un eventuale accoppiamento con Bayern e PSG, altre due squadre candidate al titolo. L’Atalanta spera in Valencia e Lipsia: gli spagnoli hanno vinto un girone equilibrato eliminando a sorpresa l’Ajax, mentre in Liga arrancano all’ottavo posto. Il Lipsia ha eliminato lo Zenit e condannato il Lione di Garcia al secondo posto, mentre in Bundesliga sono in testa dopo 15 giornate. Partita difficile ma non impossibile per la squadra di Gasperini. La banda nerazzurra vuole continuare "a suonare il rock" e invoca un’urna benevola.