"Luis Suarez starà fuori per circa 4 mesi". Brutta notizia per il Barcellona, che perde l'uruguayano per diverso tempo. L'attaccante salterà la doppia sfida di ottavi di finale con il Napoli. Ad annunciarlo il club blaugrana in un comunicato sul proprio sito ufficiale. Suarez, 14 gol in stagione tra Liga e Champions League, si era fatto male nella semifinale di Supercoppa di Spagna con l'Atletico. Inizialmente sembrava che il giocatore dovesse rimanere ai box per sei settimane, ma i tempi si sono allungati dopo l'intervento chirurgico.

Il comunicato del Barça

"Luis Suarez è stato operato questa domenica dal dottor Ramon Cugat per risolvere una lesione al menisco esterno del ginocchio destro. L'attaccante resterà fuori per circa 4 mesi".