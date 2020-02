Neymar torna a disposizione di Thomas Tuchel per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund in programma martedì alle ore 21 al Signal Iduna Park. Il Psg, dunque, potrà nuovamente contare sulla stella brasiliana, costretta a saltare le ultime quattro partite (tre di campionato e una di Coppa di Francia) della sua squadra per un infortunio a una costola. Neymar è stato infatti convocato da Tuchel per la gara di Champions ed è pronto a sfatare un personale tabù: l’attaccante infatti non ha disputato lo scorso anno le due gare contro il Manchester United (i Red Devils hanno avuto la meglio nel doppio confronto degli ottavi di finale di Champions) perché ai box causa l’infortunio al piede che lo ha costretto a saltare quasi tutta la seconda parte di stagione. Oltre a Neymar, anche Mbappé, Meunier, Kimpembe, Kurzawa e Sarabia, assenti dalla trasferta di campionato di sabato ad Amiens finita 4-4, partono per la Germania, al contrario di Paredes e Choupo-Moting. Fino a questo momento, Neymar ha collezionato in questa annata calcistica con il Psg 18 presenze, arricchite da 15 gol e 10 assist.