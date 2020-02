Il Barcellona annuncia Neymar: ma è un attacco hacker

Un fotomontaggio con un sorridente Neymar in maglia Barcellona e due punti interrogativi: il tweet che ha fatto immediatamente il giro del web, facendo impazzire di gioia i tifosi blaugrana, si è però rivelato una fake news. O meglio, una notizia diramata dal gruppo "OurMine" che – con altri messaggi pubblicati successivamente segnalava lo scarso livello di sicurezza informatica degli account del club – ha annunciato di aver preso possesso degli account ufficiali della società blaugrana. Niente annuncio ufficiale del ritorno del brasiliano oggi al Psg al Camp Nou, dunque, come invece a molti sembrava in un primo momento. Una volta rientrato in possesso dei propri account – circa un’ora dopo il primo tweet – il Barcellona ha fatto chiarezza sull’accaduto annunciando di essere stato vittima di un attacco hacker, cancellando i messaggi incriminati, scusandosi con i propri tifosi e annunciando provvedimenti per quanto successo.