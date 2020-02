Mourinho, che deve fare a meno già di Kane e Sissoko, perde anche l'attaccante Son per una frattura al braccio: dovrà essere operato, salta gli ottavi di Champions e sarà assente anche in campionato per diverse settimane

Già privo di Harry Kane e Moussa Sissoko, il Tottenham dovrà fare a meno anche del suo attaccante Heung-Min Son, che ha riportato la frattura del braccio destro e sarà assente per diverse settimane. Un'assenza tanto più pesante in quanto il nazionale coreano, autore di nove gol e sette assist in campionato, non sarà disponibile per gli ottavi di Champions League contro il Lipsia, dei quali si gioca domani l'andata al Tottenham Hotspur Stadio. "Heung-Min Son dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico questa settimana dopo aver subito la frattura del braccio destro" nella partita contro l'Aston Villa domenica, ha fatto sapere il club.