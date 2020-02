14/14

PAROLE - E lui, in tutto questo, cosa dice? "So che devo migliorare ancora tanto, l'avete visto anche oggi". Umiltà e voglia di fare. "Mi sto trovando bene in questa competizione - ha proseguito il norvegese nell'immediato post partita - ma non è ancora sufficiente, c'è da fare ancora molto. Gol bellissimo? Non ci ho pensato troppo, mi sono semplicemente goduto il momento. Noi giocatori viviamo per questi momenti. Partita perfetta per noi? No, perché abbiamo subito gol, dobbiamo migliorare anche in questo aspetto".