Tottenham-Lipsia, le probabili formazioni degli ottavi: emergenza attacco per Mou

Andata degli ottavi in programma alle 21 a Londra. Mou in emergenza in attacco: out Kane e Son, fiducia a Lucas Moura ispirato da Bergwijn, Alli e Lo Celso. Nagelsmann risponde con il lancio di Dani Olmo alle spalle delle punte e deve fare a meno dello squalificato Upamecano in difesa. Diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253

Uno degli allenatori più esperti del panorama europeo contro uno dei nomi emergenti su scala continentale: Tottenham-Lipsia, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, è anche un confronto tra generazioni in panchina. José Mourinho e Julian Nagelsmann si sfidano nell'incrocio tra gli Spurs, secondi nella fase a gironi alla spalle del Bayern Monaco, e il team tedesco che ha chiuso in vetta il gruppo G davanti al Lione. Partita trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport mercoledì 19 febbraio alle 21 sui canali Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra), con telecronaca affidata a Nicola Roggiero.

Spurs, Mou si affida all'eroe della Champions Lucas Moura

Mourinho ha gli uomini contati nel reparto avanzato: alla lista degli indisponibili che includeva già Harry Kane si è aggiunto Son, che durante la partita con l'Aston Villa ha riportato la frattura di un braccio e ora dovrà essere operato. Gli unici disponibili ora risultano essere Lucas Moura, Steven Bergwijn, arrivato a gennaio dal Psv, e il 18enne Troy Parrott ."Non potremmo trovarci in una situazione peggiore - ha spiegato l'allenatore portoghese alla vigilia - ma non possiamo farci niente e giocheremo con quelli che abbiamo". Out anche Sissoko per problemi al ginocchio e con Davies e Lamela in forte dubbio (dovrebbero recuperare per la panchina, lo Special One va verso un 4-2-3-1 con il quartetto Aurier-Sanchez-Alderweireld-Tanganga davanti a Lloris. Winks e Ndombélé comporranno la linea mediana, con la qualità e la mobilità di Bergwijn, Alli e Lo Celso a ispirare Lucas, icona della scorsa Champions con il gol qualificazione per la finale sul campo dell'Ajax.

TOTTENHAM (4-2-3-1), probabile formazione: Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Tanganga; Winks, Ndombélé; Bergwijn, Alli, Lo Celso; Lucas. All.: Mourinho

Lipsia, Ampadu per Upamecano. Dani Olmo sulla trequarti

Nagelsmann potrebbe varare il 3-4-2-1 per la serata del Tottenham Hotspur Stadium. Cinque gli assenti in casa Lipsia: agli infortunati Adams, Kampl, Konaté e Orban si somma lo squalficato Upamecano. Per la sostituzione del 21enne francese il favorito è Ampadu nel ruolo di leader difensivo, affiancato da Klostermann e Halstenberg. In fascia le scelte dovrebbero ricadere su Mukiele e Angelino, quest'ultimo arrivato nella sessione invernale di calciomercato dal Manchester City. La vera novità rispetto alla prima parte di stagione è rappresentata però da Dani Olmo: il fantasista spagnolo prelevato dalla Dinamo Zagabria è infatti favorito su Forsberg per ispirare l'ex romanista Schick (6 reti in 14 partite ufficiali sin qui) e Werner.

LIPSIA (3-4-1-2), probabile formazione: Gulacsi; Klostermann, Ampadu, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino; Dani Olmo; Werner, Schick. All.: Nagelsmann