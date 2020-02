Tutto è pronto per Napoli-Barcellona, attesissimo match in Champions League in programma alle 21.00 allo stadio San Paolo (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Partita fondamentale per la squadra di Gattuso e trasferta speciale per i blaugrana, protagonisti sui social del proprio "diario di viaggio" che li sta accompagnando dalla partenza alle ore precedenti alla sfida. Attraverso Twitter, infatti, il Barça ha descritto i giorni della vigilia dalle canzoni neomelodiche e popolari (prima e dopo il volo) all'arrivo in città, quando la squadra e soprattutto Messi sono stati accolti dall’entusiasmo dei tifosi. Una serata importante per Leo nello stadio che fu di Diego Armando Maradona, ma non è tutto nel tour napoletano dei catalani: basta osservare il video annunciato con "Napoli è bellissima", che immortala il cuore della città da San Gregorio Armeno ai Quartieri Spagnoli fino all’area dello stadio a Fuorigrotta dove andrà in scena l’incontro. E quindi si passeggia nei vicoletti tra artigiani locali e prelibatezze gastronomiche tipiche. Non poteva mancare la "pizza Barça", preparata per l’occasione e sfornata al momento in attesa di un match imperdibile.